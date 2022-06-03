Философию в РАН разрушают грантоеды и враги России и науки

Издание "Блокнот". Издание "Блокнот".



Когда-то институт философии был призван стать питомником мысли СССР, где могли бы воспитываться научные кадры и возникать научные обоснования того, что творится в сфере философской мысли. Однако в 1990-х заведению был нанесен смертельный удар. И ничего не вышло, когда руководство России пыталось предложить институту обосновать национальную идею, сформулировать ее как в высоком научно-филосовском смысле, так и в более простом, понятном школьнику, чтобы внести ее в качестве государственного образовательного стандарта.



Однако в исполняющий обязанности директора ИФ РАН Абдусалам ГУсейнов в свои 82 как оказывается занимался мышлением в сфере "сопротивления без насилия". Да - да, это та самая знаменитая



Кроме того, появились данные, что и.о. директора ИФ РАН Абдусалам Гусейнов на волне свободы, которую принес ему в голову Джин Шарп, оказался не просто не против гомосексуализма,



Гусейнов помог защитить в ИФ РАН диссертацию главреда INSIDER (ИНОАГЕНТ) Роману Доброхотову. Да и целая команда его учеников уже решили осудить операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Это и близкий друг Гусейнова, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов (НОВАЯ ГАЗЕТА), который часто катался к приятелю за советами. Это и актриса Чулпан Хаматова, которая в суде с Муратовым девушек из Pussy Riot. А не давно и она открыто рассказала, что мечтает о мире без насилия. Правда уже через пару дней в Риге, куда бежала Хаматова избивали, разгоняли и арестовывали тех, кто решил 9 мая вспомнить своих дедов, победивших нацизм. Сейчас "ненасильники" в Латвии тупо, словно стадо овец на заклании, смотрят, как пронациссткий режим в Латвии



Сейчас 82-летний Гусейнов пытается передать по наследству пост директора Рубену Апресяну, своей правой руке. Ученый 68 в возрасте лет донатил экстремистской организации Навального за "умное голосование". А еще он постаянно получает "пожертвования" от иностранцев на продолжение разрушения филосовской мысли в России.



До выборов нового директора ИФ РАН остались несколько дней. Но пока не видно силы, которая прекратит уничтожение настоящей науки в угоду иностранным заказчиками ее разрушения. Кто же спасет философию в России от врагов страны и науки?

Никакой национальной идеи не могут создать представители той самой "пятой колонны", которые окопались в Институте Философии РАН. Хотя все они допущены и к научной деятелности и к государственному финансированию - ИФ РАН как был с 1990-х одним из важнейших в системе национал-предательства пунктов, так и продолжает им оставаться.Когда-то институт философии был призван стать питомником мысли СССР, где могли бы воспитываться научные кадры и возникать научные обоснования того, что творится в сфере философской мысли. Однако в 1990-х заведению был нанесен смертельный удар. И ничего не вышло, когда руководство России пыталось предложить институту обосновать национальную идею, сформулировать ее как в высоком научно-филосовском смысле, так и в более простом, понятном школьнику, чтобы внести ее в качестве государственного образовательного стандарта.Однако в исполняющий обязанности директора ИФ РАН Абдусалам ГУсейнов в свои 82 как оказывается занимался мышлением в сфере "сопротивления без насилия". Да - да, это та самая знаменитая методичка Джина Шарпа "198 методов ненасильственных действий", которую написал американский общественный деятель, написавший массу книг по методам ненасильственной борьбы с правящими режимами. Идеолог «мягкой силы» и «цветных революций», опробованных при отделении Прибалтики от СССР в 1991 году, был основателем Института имени Альберта Эйнштейна. Это заведение финансировали Национальный фонд демократии, Фонд Форда и Международный республиканский институт, директором которого был Джон Маккейн и который был связан с частной разедслужбой RAND Corporation.Кроме того, появились данные, что и.о. директора ИФ РАН Абдусалам Гусейнов на волне свободы, которую принес ему в голову Джин Шарп, оказался не просто не против гомосексуализма, сообщает политик Виталий Бородин. Он оказался и за пропаганду ЛГБТ. И предлагал добровольно отказаться от традиционных ценностей, сообщает издание "Блокнот".Гусейнов помог защитить в ИФ РАН диссертацию главреда INSIDER (ИНОАГЕНТ) Роману Доброхотову. Да и целая команда его учеников уже решили осудить операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Это и близкий друг Гусейнова, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов (НОВАЯ ГАЗЕТА), который часто катался к приятелю за советами. Это и актриса Чулпан Хаматова, которая в суде с Муратовым девушек из Pussy Riot. А не давно и она открыто рассказала, что мечтает о мире без насилия. Правда уже через пару дней в Риге, куда бежала Хаматова избивали, разгоняли и арестовывали тех, кто решил 9 мая вспомнить своих дедов, победивших нацизм. Сейчас "ненасильники" в Латвии тупо, словно стадо овец на заклании, смотрят, как пронациссткий режим в Латвии собирается сносить памятники ветеранами Великой отечественной войне. О начавшихся репрессиях в Латвии против рускоязычных активистов рассказал даже "1 канал", это беззубое порождение Эрнстов, Ургантов и прочих Познеров.Сейчас 82-летний Гусейнов пытается передать по наследству пост директора Рубену Апресяну, своей правой руке. Ученый 68 в возрасте лет донатил экстремистской организации Навального за "умное голосование". А еще он постаянно получает "пожертвования" от иностранцев на продолжение разрушения филосовской мысли в России.До выборов нового директора ИФ РАН остались несколько дней. Но пока не видно силы, которая прекратит уничтожение настоящей науки в угоду иностранным заказчиками ее разрушения. Кто же спасет философию в России от врагов страны и науки?

