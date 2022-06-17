При пожарах в Удмуртии погибли двое мужчин



Пресс-служба МЧС по Удмуртской республике Пресс-служба МЧС по Удмуртской республике

Глазовским и Увинским межрайонными следственными отделами проводятся доследственные проверки по фактам гибели мужчин 40 лет и 21 года при пожарах в Сюмсинском и Ярском районах республики.

09 июня 2022 года в одном из домов в д. Бармашур Ярского района Удмуртской Республики произошло возгорание. После пожара на месте происшествия обнаружено тело 40-летнего хозяина дома.

12 июня 2022 года произошло возгорание в частном домовладении по ул. Свободы в с. Сюмси Сюмсинского района. В огне погиб 21-летний хозяин дома.

В обоих случаях предположительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнём при курении.

В рамках доследственных проверок произведены осмотры мест происшествия, назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, опрашиваются соседи и очевидцы. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.