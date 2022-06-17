В Ижевске осудили мошенницу за обман покупателей квартир на 54 млн рублей

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Устиновский районный суд г. Ижевска вынес приговор по уголовному делу в отношении 63-летней местной жительницы.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В судебном заседании установлено, что в период с марта 2011 г. по апрель 2016 г. подсудимая получала от граждан денежные средства, оформляя это договорами займа или инвестиций в строительство, хотя заведомо не намеревалась предоставлять жилье.

От действий женщины пострадали 94 человека, у которых она в общей сложности похитила более 52 млн рублей.

Причиненный потерпевшим ущерб возмещен частично.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил женщине наказание в виде 5 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 34 млн рублей.