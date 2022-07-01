Телефонные мошенники украли 600 тысяч кредита у слесаря из Ижевска

Pixabay.com Pixabay.com



Заявитель пояснил, что с номера московского региона ему звонила неизвестная и представлялась следователем. Всего на мобильный телефон мужчины поступило более 20 звонков. В ходе общения звонившая убедила ижевчанина в том, что неизвестные пытаются дистанционно оформить кредит на его имя и в последующем похитить денежные средства. А для установления и задержания злоумышленников «следователю» необходима помощь.



Следуя указаниям женщины, заявитель дистанционно оформил кредит на сумму почти 600 000 рублей, полученные денежные средства перевел на указанные ему номера телефонов – такая процедура, якобы, способствовала задержанию мошенников. Деньги «следователь» обещала вернуть в тот же день.



Однако после осуществления перевода на связь с заявителем больше никто не выходил. Тогда он понял, что стал жертвой противоправного деяния, и обратился в полицию.



Отделом по Ленинскому району Следственного управления УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по г. Ижевску обратился 46-летний ижевчанин – слесарь предприятия, с сообщением о хищении у него денежных средств дистанционным способом.Заявитель пояснил, что с номера московского региона ему звонила неизвестная и представлялась следователем. Всего на мобильный телефон мужчины поступило более 20 звонков. В ходе общения звонившая убедила ижевчанина в том, что неизвестные пытаются дистанционно оформить кредит на его имя и в последующем похитить денежные средства. А для установления и задержания злоумышленников «следователю» необходима помощь.Следуя указаниям женщины, заявитель дистанционно оформил кредит на сумму почти 600 000 рублей, полученные денежные средства перевел на указанные ему номера телефонов – такая процедура, якобы, способствовала задержанию мошенников. Деньги «следователь» обещала вернуть в тот же день.Однако после осуществления перевода на связь с заявителем больше никто не выходил. Тогда он понял, что стал жертвой противоправного деяния, и обратился в полицию.Отделом по Ленинскому району Следственного управления УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

