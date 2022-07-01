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Телефонные мошенники украли 600 тысяч кредита у слесаря из Ижевска
Заявитель пояснил, что с номера московского региона ему звонила неизвестная и представлялась следователем. Всего на мобильный телефон мужчины поступило более 20 звонков. В ходе общения звонившая убедила ижевчанина в том, что неизвестные пытаются дистанционно оформить кредит на его имя и в последующем похитить денежные средства. А для установления и задержания злоумышленников «следователю» необходима помощь.
Следуя указаниям женщины, заявитель дистанционно оформил кредит на сумму почти 600 000 рублей, полученные денежные средства перевел на указанные ему номера телефонов – такая процедура, якобы, способствовала задержанию мошенников. Деньги «следователь» обещала вернуть в тот же день.
Однако после осуществления перевода на связь с заявителем больше никто не выходил. Тогда он понял, что стал жертвой противоправного деяния, и обратился в полицию.
Отделом по Ленинскому району Следственного управления УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).