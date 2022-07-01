Юноша угрожал ножом при попытке похитить автомобиль в Удмуртии

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Увинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела, в отношении 21-летнего жителя Сюмсинского района и его 17-летнего родственника в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Как установлено в ходе следствия, обвиняемые договорились угнать автомобиль, принадлежащий 22-летнему жителю с. Сюмси. 25 марта 2022 года в ночное время они выехали на автомобиле под управлением знакомого из с. Сюмси, при этом несовершеннолетний обвиняемый заранее вооружился дома ножом. На участке автодороги с. Кильмезь - с. Сюмси после условного сигнала, поданного взрослым соучастником, он приставил нож к горлу водителя, а второй обвиняемый вытолкнул его из салона, после чего оба скрылись с места совершения преступления на угнанном автомобиле, на котором впоследствии были задержаны сотрудниками ГИБДД

В рамках расследования уголовного дела обвиняемые признали вину в инкриминируемых преступлениях. С учетом собранной доказательственной базы уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. За совершение указанных преступлений уголовным законом предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.