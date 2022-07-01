В Ижевске пять человек пострадали в аварии





21 июня 2022 года, около 11 часов 40 минут, на нерегулируемом перекрёстке улиц 30 лет Победы - 1-ой Подлесной в г. Ижевске 47-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 19-летней девушки, которая двигалась по главной дороге.

В результате ДТП пять участников дорожного движения, в том числе 2-летний ребенок, получили травмы различной степени тяжести, пострадавших пешеходов нет. По факту происшествия проводится расследование.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает! В соответствии с пунктом 13.9 Правил дорожного движения Российской Федерации на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

Уважаемые водители! Скорость движения с учетом интенсивности потока транспортных средств, климатических условий и состояния дорожного полотна, даст вам больше времени для реагирования на внезапно возникшие непредвиденные обстоятельства. Такая скорость особенно важна при выполнении любых маневров.