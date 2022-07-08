Педофил с психическим нарушением пойдет под суд в Ижевске

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Следственным отделом по Устиновскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя г. Ижевска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего) и ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц) .

Следствием установлено, что обвиняемый, освободившись из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, в период 2020-2021 г.г. знакомился во дворах жилого сектора с мальчиками в возрасте от 10 до 15 лет, вступал с ними в общение, передавал деньги для покупки игрушек и сладостей. В процессе общения мужчина демонстрировал детям на своем мобильном телефоне видеозаписи порнографического содержания и совершал в отношении них развратные действия.

В ходе расследования уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Признаны потерпевшими пять детей, проведены осмотры мест происшествий, очные ставки, допрошены свидетели, проведены судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. Заключением комиссии экспертов установлено, что обвиняемый в период времени, относящийся к совершению преступлений, обнаруживал и в настоящее время обнаруживает психическое расстройство, не исключающее вменяемости в виде расстройства сексуального предпочтения в форме педофилии.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.