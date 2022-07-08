|
В столкновении грузовика и легковушки в Удмуртии погибли четыре человека
В результате ДТП водитель и три взрослых пассажира автомобиля «Mitsubishi Dion» получили смертельные травмы; пассажир автомобиля «Mitsubishi Dion» - восьмилетний мальчик, и водитель грузового автомобиля «ГАЗ» получили травмы, доставлены в медицинское учреждение.
На месте аварии работали спасатели и медики. Дорожные полицейские организовали реверсивное движение. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются.