В столкновении грузовика и легковушки в Удмуртии погибли четыре человека

Отдел пропаганды УГИБДД МВД по Удмуртии Отдел пропаганды УГИБДД МВД по Удмуртии



В результате ДТП водитель и три взрослых пассажира автомобиля «Mitsubishi Dion» получили смертельные травмы; пассажир автомобиля «Mitsubishi Dion» - восьмилетний мальчик, и водитель грузового автомобиля «ГАЗ» получили травмы, доставлены в медицинское учреждение.



На месте аварии работали спасатели и медики. Дорожные полицейские организовали реверсивное движение. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются. Сегодня около 12 часов на 20 км автодороги «Воткинск - Чайковский» Воткинского района, по предварительным данным, 43-летний водитель грузового автомобиля «ГАЗ» при выезде со второстепенной дороги выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение со встречным автомобилем «Mitsubishi Dion» под управлением 36-летней женщины, который двигался со стороны г. Чайковский в сторону г. Воткинска.В результате ДТП водитель и три взрослых пассажира автомобиля «Mitsubishi Dion» получили смертельные травмы; пассажир автомобиля «Mitsubishi Dion» - восьмилетний мальчик, и водитель грузового автомобиля «ГАЗ» получили травмы, доставлены в медицинское учреждение.На месте аварии работали спасатели и медики. Дорожные полицейские организовали реверсивное движение. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются.

