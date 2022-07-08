В Игринском районе пожилой человек заколол более молодого собутыльника

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Игринским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели 3 июля 2022 года 39-летнего жителя с. Зура Игринского района, доставленного в больницу накануне с места жительства с колото-резаными ранениями.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), задержан 61-летний односельчанин погибшего.

По данным следствия, 2 июля подозреваемый и потерпевший употребляли спиртные напитки. В ходе возникшего при этому между ними конфликта подозреваемый несколько раз ударил знакомого ножом. Потерпевший был госпитализирован, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, на следующий день скончался в результате полученных телесных повреждений.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия. Назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. Следователем готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.