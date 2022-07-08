В Удмуртии мужчина забил собутыльника насмерть

Балезинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 4 июля 2022 года в котельной частного домовладения по улице Чкалова в пос. Балезино тела 40-летнего местного жителя.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), задержан ранее судимый 30-летний односельчанин погибшего.

По данным следствия, 3 июля около 22 часов в ходе совместного употребления спиртных напитков между обвиняемым и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой один из мужчин в помещении котельной нанес другому побои. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия. Назначены медицинская и другие судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Следователем готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.