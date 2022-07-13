В Удмуртии посадили в колонию мужчину на 8,5 лет за секс со школьницами

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Прокуратурой Вавожского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя с. Вавож. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное в отношении двух или более лиц).

Установлено, что с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года подсудимый на территории Вавожского района в салоне своих автомобилей совершил половые сношения с двумя 14-летними и одной 15-летней девушками, учащимися общеобразовательных школ Вавожского района.

Подсудимый знакомился с ними на улице и в дальнейшем общался в социальных сетях.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.