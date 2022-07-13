В Удмуртии за сутки утонули два человека

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Можгинским и Сарапульским межрайонными следственными отделами следственного управления СК России по Удмуртской Республике проводятся доследственные проверки по факту утопления в водоемах двух мужчин.

По данным проверки, днем 11 июля 2022 года в реке Вятка в 3-х км от села Крымская Слудка Кизнерского района обнаружено тело 22-летнего местного жителя. Накануне случившегося молодой человек отдыхал с семьей на берегу и утонул во время купания.

Вечером 11 июля 2022 года в реке Кама у села Нечкино Сарапульского района обнаружено тело 67-летнего жителя г. Сарапула. Установлено, что 9 июля мужчина отдыхал с семьей на берегу, употреблял спиртные напитки, в состоянии алкогольного опьянения отправился купаться и утонул.

В рамках доследственных проверок проведены осмотры мест происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы, знакомые и родственники погибших. Выполняются все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.