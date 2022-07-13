Мужчина погиб в результате обрушения потолка в частном доме в Ижевске

Следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике начата доследственная проверка по факту гибели 37-летнего мужчины.

По данным проверки, 12 июля 2022 года днем в одном из домов по пер. Сосновый в г. Ижевске произошло обрушение потолка второго этажа частного домовладения, 1957 года постройки. В результате погиб 37-летний мужчина, проживавший в доме с матерью. Женщина в тот момент занималась хозяйственными работами на приусадебном участке.

В рамках доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выполняются все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.