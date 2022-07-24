Молодой человек решил искупаться пьяным и утонул



Пресс-служба Следственного комитета РФ по УР Пресс-служба Следственного комитета РФ по УР

Воткинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике проводится доследственная проверка по факту гибели 22-летнего жителя Шарканского района.

По данным проверки, 19 июля 2022 года в 13 часов в пруду у деревни Вортчино Шарканского района обнаружено тело 22-летнего местного жителя. Установлено, что 18 июля молодой человек в состоянии алкогольного опьянения поехал на велосипеде в магазин за спиртными напитками. По дороге решил искупаться в пруду и утонул. Велосипед погибшего обнаружен на берегу, телесные повреждения на теле погибшего отсутствуют.

В рамках доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, знакомые и родственники погибшего. Выполняются все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.