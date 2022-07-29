Мужчина забил коллегу по работе кулаками и доской насмерть

Прокуратурой Вавожского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя с. Вавож.Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренногоч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство.

Установлено, что в вечернее время 17 августа 2021 года обвиняемый со своим 53-летним коллегой употребляли спиртные напитки в помещении автосервиса в с. Вавож.

По пути домой в ходе внезапно возникшего конфликта, находясь в состоянии опьянения, обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками, ногами и доской по жизненно важным органам, причинив телесные повреждения в виде переломов костей и основания черепа, от которых мужчина через непродолжительное время скончался на месте преступления.

После совершения убийства обвиняемый спрятал труп под досками, который был обнаружен прохожими утром следующего дня.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

​​​​​​​Приговор в законную силу не вступил.