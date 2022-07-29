В Ижевске отлавливают велосипедных воров

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделений уголовного розыска раскрыты кражи трех велосипедов, совершенных на территории Ижевска.

Так, сотрудники межрайонного отдела по борьбе с имущественными преступлениями Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике задержали 20-летнего ранее судимого жителя Ижевска. Он подозревается в кражах двух велосипедов, совершенных в ночное время 20 и 21 июля 2022 года из подъездов жилых домов, расположенных в Индустриальном и Первомайском районах Ижевска.

Кроме того, сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 (по Октябрьскому району) УМВД России по г.Ижевску по подозрению в краже велосипеда из подъезда жилого дома по ул. Холмогорова задержан 19-летний молодой человек.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на розыск похищенного имущества, а также на установление возможной причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений.

По данным УМВД России по г. Ижевску, всего в 2022 году с наступлением весенне-летнего периода в городе зарегистрировано почти 120 краж велосипедов. В том числе только за прошедшие трое суток, с 22 по 24 июля, в территориальные отделы полиции по г. Ижевску поступило еще 9 заявлений граждан о кражах велосипедов.

По-прежнему большинство хищений совершаются в ночное время из подъездов многоквартирных жилых домов.