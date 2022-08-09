В Ижевске восемь пенсионеров передали мошенникам 1,1 млн рублей



Pixabay.com Pixabay.com

Сотрудники Следкома России в Устиновском районе Ижевска расследуют сразу восемь эпизодов мошенничества, в которых подозревают молодого человека в возрасте 18 лет. Юноша обвинен по ряду частей статьи 159 статьи Уголовного кодекса.

Обучавшийся в колледже юноша в возрасте 17 лет, стал соучастником группы преступников. Они звонили пенсионерам и рассказывали о совершении родственником тяжкого ДТП, в результате которого виновник может оказаться в тюрьме. Пенсионерам предлагалось "выкупить" родственника из под уголовного преследования. Старики отдавали деньги, накопленные на "черный день". с пенсии. Молодой человек подрабатывал курьером. - забирал наличные и отправлял подельникам, оставляя себе десятую часть от суммы присвоенных средств.

Так за месяц с конца апреля и до конца мая текущего года восемь пострадавших в возрасте от 59 до 90 лет передали курьеру порядка одного миллиона и ста тысяч рублей. Но одна из пострадавших заподозрила неладное и позвонила в полицию. Курьера задержали при получении денег.

Молодой человек полностью признал вину. Теперь его дело будет слушаться в суде.