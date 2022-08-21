За вывод из Удмуртии 265 млн рублей в иностранные банки задержаны трое



Pixabay.com Pixabay.com

Следственной частью Следственного управления МВД по Удмуртской Республике окончено расследование уголовного дела по обвинению троих жителей г.Ижевска в совершении преступлений, предусмотренных ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), а также ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Следствием установлено, что в течение двух лет обвиняемые под предлогом закупки товара переводили денежные средства с расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации (всего 18 компаний), на расчетные счета компаний, зарегистрированных на территории Республики Казахстан (5 компаний).

При этом в кредитные организации обвиняемые предоставляли фиктивные контракты на поставку товаров, якобы заключенные между подконтрольными ими российскими организациями и организациями, зарегистрированными на территории Республики Казахстан, а также поддельные международные товарно-транспортные накладные на поставку товаров.

Таким образом, обвиняемыми были осуществлены незаконные валютные операции на сумму более 265 млн. рублей. Кроме того, одним из обвиняемых совершены 8 преступлений, связанных с нарушением порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере.

Преступная деятельность указанных лиц была выявлена сотрудниками Татарстанской таможни и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике. В ходе обыска в арендованной обвиняемыми квартире, используемой в качестве офиса, полицейские обнаружили печати различных организаций и документацию.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело будет направлено в Первомайский районный суд г. Ижевска для рассмотрения по существу.

За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.