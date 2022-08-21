В Камбарском районе один мужчина зарезал второго.

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Камбарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели 41-летнего жителя с. Кама Камбарского района, тело которого с признаками насильственной смерти обнаружено 17 августа 2022 года по месту жительства.

В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), подозревается 40-летний односельчанин погибшего.

По данным следствия, накануне случившегося мужчины употребили спиртные напитки, после чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый ударил односельчанина ножом в ногу. Затем он перевязал потерпевшему рану и ушел с места преступления. В результате кровопотери, вызванной полученным ранением, потерпевший через непродолжительное время скончался.

В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначены медицинская и криминалистическая судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.