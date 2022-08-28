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В Удмуртии изъят килограмм марихуаны у группы граждан
Подозреваемые поехали на автомобиле приятеля в Юкаменский район и там собрали «коноплю» для личного потребления. Возле Глазова их остановили. А из автомобиля изъяли 900 граммов марихуаны.
В полиции отдела «Юкаменский» следователи собрали достаточно данных для начала расследования в законном порядке после возбуждения уголовные дела по второй части 228 статьи Уголовного кодекса России. По ней могут на 10 лет посадить в колонию. Осталось только доказать, что мужчины решились на незаконное хранение наркотиков в крупном размере.