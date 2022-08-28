В Удмуртии изъят килограмм марихуаны у группы граждан

Пресс-служба МВД по Удмуртской республике Пресс-служба МВД по Удмуртской республике



Подозреваемые поехали на автомобиле приятеля в Юкаменский район и там собрали «коноплю» для личного потребления. Возле Глазова их остановили. А из автомобиля изъяли 900 граммов марихуаны.



В полиции отдела «Юкаменский» следователи собрали достаточно данных для начала расследования в законном порядке после возбуждения уголовные дела по второй части 228 статьи Уголовного кодекса России. По ней могут на 10 лет посадить в колонию. Осталось только доказать, что мужчины решились на незаконное хранение наркотиков в крупном размере.

Угрозыск полиции отдела «Юкаменский» и оперативники из наркоконтроля полиции муниципалитета «Глазовский» заподозрены в хранении наркотического средства «марихуана» трое. Задержаны двое жителей Глазова 1997 и 1996 годов рождения и житель одной из деревень в возрасте 20 лет.Подозреваемые поехали на автомобиле приятеля в Юкаменский район и там собрали «коноплю» для личного потребления. Возле Глазова их остановили. А из автомобиля изъяли 900 граммов марихуаны.В полиции отдела «Юкаменский» следователи собрали достаточно данных для начала расследования в законном порядке после возбуждения уголовные дела по второй части 228 статьи Уголовного кодекса России. По ней могут на 10 лет посадить в колонию. Осталось только доказать, что мужчины решились на незаконное хранение наркотиков в крупном размере.

