В Удмуртии утонул рыбак



Следком России по Удмуртии Следком России по Удмуртии

Воткинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике проверяет по факту обнаружения 30 августа 2022 года в реке Кама у деревни Сидоровы горы в Воткинском районе тела 45-летнего жителя г. Чайковский Пермского края без признаков насильственной смерти.

Как смогли выяснить следователи, мужчина погиб еще 27 августа 2022 года. Как сообщили свидетели, мужчина был пья, и похоже, сильно. Но он отправился на рыбалку несмотря на состояние сильного алкогольного опьянения. В результате опрокидывания лодки он упал в воду и утонул.

В рамках доследственной проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родственники погибшего.