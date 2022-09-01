Мужчина в Удмуртии задолжал миллион по алиментам и отправился в колонию



Pixabay.com Pixabay.com

Прокуратур Якшур-Бодьинского района смог доказать суду необходимость реального наказания для злостного неплательщика денег на содержание своих детей. Суд принял доводы гособвинителя по первой части 157 статьи Уголовного Кодекса России. Решено было наказать мужчину за неуплату без уважительных причин средств на жизнь, питание и обеспечение всем необходимым несовершеннолетних.

Ранее гражданина обязали в судебным решением платить алиментов на содержание двоих несовершеннолетних сыновей. Но подсудимый от выполнения судебного решения уклонялся. Он был осужден условно за то же самое преступление и все так же отказывался помогать детям. В итоге у него возникла задолженность, которая в какой-то момент превысила один миллион рублей.

Районный суд Якшур-Бодьи, райцентра Удмуртии, выслушав доводы сторон встал на сторону детей, лишенных содержания. ской Республики, согласившись с государственным обвинителем, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.