В Ижевске вспоминают погибшего в огне шамана Удмуртии Андрея Разина



этому событию не было уделено столь пристального внимания как в прошлые

годы, возможно, что причиной тому послужили выборы, которые проходили

в одно время с годовщиной гибели активиста. Думается, что причина

в непопулярности взглядов Разина, а также маргинальном положении

его последователей, в т.ч. языческого движения «Удмурт Вось».



Очевидно, что притеснения удмуртского языка и титульного этноса

на территории региона не наблюдаются, любая инициатива или желание

изучать удмуртский язык и культуру всегда будут встречены положительно

и никаких препятствий в этом не существует. В связи с этим, все потуги

удмуртских националистов привлечь внимание к несуществующей проблеме

воспринимаются гражданами нейтрально-негативно.



Однако, на этом последователи Разина останавливаться не желают,

«Удмурт Вось» до настоящего времени продолжает своё существование,

предпринимая очередные попытки привлечь к себе внимание, в т.ч. путем

небезызвестных жертвоприношений с отрезанными головами козлов и прочих

животных в березовой роще Ижевска, посещения в Татарстане

националистических мероприятий, посвящённых дню памяти защитников

Казани, погибших в 1552 году в ходе войны с Иваном Грозным,

а также многочисленных комментариев прозападным журналистам о том,

как же хорошо было бы построить крематорий в черте города Ижевска

и как незаслуженно забыт их духовный лидер, при жизни объявивший себя

шаманом всея Удмуртии. Прошла очередная годовщина со дня смерти Альберта Разина, однако,этому событию не было уделено столь пристального внимания как в прошлыегоды, возможно, что причиной тому послужили выборы, которые проходилив одно время с годовщиной гибели активиста. Думается, что причинав непопулярности взглядов Разина, а также маргинальном положенииего последователей, в т.ч. языческого движения «Удмурт Вось».Очевидно, что притеснения удмуртского языка и титульного этносана территории региона не наблюдаются, любая инициатива или желаниеизучать удмуртский язык и культуру всегда будут встречены положительнои никаких препятствий в этом не существует. В связи с этим, все потугиудмуртских националистов привлечь внимание к несуществующей проблемевоспринимаются гражданами нейтрально-негативно.Однако, на этом последователи Разина останавливаться не желают,«Удмурт Вось» до настоящего времени продолжает своё существование,предпринимая очередные попытки привлечь к себе внимание, в т.ч. путемнебезызвестных жертвоприношений с отрезанными головами козлов и прочихживотных в березовой роще Ижевска, посещения в Татарстаненационалистических мероприятий, посвящённых дню памяти защитниковКазани, погибших в 1552 году в ходе войны с Иваном Грозным,а также многочисленных комментариев прозападным журналистам о том,как же хорошо было бы построить крематорий в черте города Ижевскаи как незаслуженно забыт их духовный лидер, при жизни объявивший себяшаманом всея Удмуртии.

