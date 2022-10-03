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В Ижевске вспоминают погибшего в огне шамана Удмуртии Андрея Разина
этому событию не было уделено столь пристального внимания как в прошлые
годы, возможно, что причиной тому послужили выборы, которые проходили
в одно время с годовщиной гибели активиста. Думается, что причина
в непопулярности взглядов Разина, а также маргинальном положении
его последователей, в т.ч. языческого движения «Удмурт Вось».
Очевидно, что притеснения удмуртского языка и титульного этноса
на территории региона не наблюдаются, любая инициатива или желание
изучать удмуртский язык и культуру всегда будут встречены положительно
и никаких препятствий в этом не существует. В связи с этим, все потуги
удмуртских националистов привлечь внимание к несуществующей проблеме
воспринимаются гражданами нейтрально-негативно.
Однако, на этом последователи Разина останавливаться не желают,
«Удмурт Вось» до настоящего времени продолжает своё существование,
предпринимая очередные попытки привлечь к себе внимание, в т.ч. путем
небезызвестных жертвоприношений с отрезанными головами козлов и прочих
животных в березовой роще Ижевска, посещения в Татарстане
националистических мероприятий, посвящённых дню памяти защитников
Казани, погибших в 1552 году в ходе войны с Иваном Грозным,
а также многочисленных комментариев прозападным журналистам о том,
как же хорошо было бы построить крематорий в черте города Ижевска
и как незаслуженно забыт их духовный лидер, при жизни объявивший себя
шаманом всея Удмуртии.