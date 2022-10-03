В Удмуртии найдена сумка с черепом мужчины



Пресс-служба СУСК РФ по УР Пресс-служба СУСК РФ по УР

Третьий отдел Следкома России по Удмуртии по расследованию дел особой важности, не раскрытых в прошлые годы, пытается установить личность мужчины, чьи костные останки нашли еще 29 апреля 2022 года на улице 14-ая столицы республики.

Выполнение работ по уборке мусора и благоустройству остановилось после страшной находки. На территории по 14-ой улице Ижевскабыла найдена сумка. В ней нашли череп человека. Эксперты после тщательного анализа выдали заключение, согласно которому смерть мужчины могла наступить в период от года до двух лет тому назад. При этом мужчине могло исполниться 40 лет и вплоть до 60. На черепе у мужчины найдены рыжие волосы. Зубы на челюстях у гражданина на период гибели сохранились не полностью.

Сейчас СК РФ пытается установить возможную связь между обнаруженным черепом и исчезнувшими без вести гражданами. Следователи призывают потерявших своих родных сообщить о них и дать информацию, которую специалисты могли бы сопоставить с найденными останками и обстоятельствами их обнаружения.