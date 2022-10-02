Организация «Удмурт Вось» продолжает деятельность не смотря на отказ в регистрации

<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/flame-circle_946208.htm#query=%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C&position=1&from_view=search">Изображение от bedneyimages</a> на Freepik Изображение от bedneyimages на Freepik

жертвоприношения. Это головы козлов и животных помельче, которые отрезают публично в парке Березовая роща Ижевска. Но дело тут не в странных обрядах, которые придумывают деятели национального движения. А в том, что их идеи не находят понимания ни в широких массах удмуртского населения, ни в госорганах.



Так, им уже было отказано в Министерстве юстиции в официальной регистрации. Но граждане все равно пытаются поднять своего кумира на щит с энергией, достойной лучшего применения. Им бы на завод или на трактор, в народное хозяйство.



И дело даже не в том, что самого Разин нельзя посчитать интересной или сколько-нибудь важной для научного знания фигурой. Те, кто знаком с его «научной» деятельностью оценивают ее очень средне, это еще мягко сказано. Значимых публикаций у него не было, его не цитировали, а кандидатская диссертация ценности для науки не представляет.



Его высказывания, которые в «Удмурт Вось» пытаются продвигать в массы, порой носили довольно

экстремистский характер. Узкий круг поклонников, на которых Андрей Разин имел влияние, неспособность найти достаточных аргументов в разговоре с госорганами и властями привели к невозможности реализоваться в личностном плане. Слухи о многочисленных долгах Андрея Разина остаются слухами, но нельзя не отметить, что и это тоже могло повлиять на решение о суициде. Внутренний конфликт в итоге и превел к трагической гибели Разина в огне.

Последователи самоубийцы Разина из организации «Удмурт Вось» до настоящего времени продолжают свою деятельность. Пока они пытаются привлечь к себе внимание, совершаяжертвоприношения. Это головы козлов и животных помельче, которые отрезают публично в парке Березовая роща Ижевска. Но дело тут не в странных обрядах, которые придумывают деятели национального движения. А в том, что их идеи не находят понимания ни в широких массах удмуртского населения, ни в госорганах.Так, им уже было отказано в Министерстве юстиции в официальной регистрации. Но граждане все равно пытаются поднять своего кумира на щит с энергией, достойной лучшего применения. Им бы на завод или на трактор, в народное хозяйство.И дело даже не в том, что самого Разин нельзя посчитать интересной или сколько-нибудь важной для научного знания фигурой. Те, кто знаком с его «научной» деятельностью оценивают ее очень средне, это еще мягко сказано. Значимых публикаций у него не было, его не цитировали, а кандидатская диссертация ценности для науки не представляет.Его высказывания, которые в «Удмурт Вось» пытаются продвигать в массы, порой носили довольноэкстремистский характер. Узкий круг поклонников, на которых Андрей Разин имел влияние, неспособность найти достаточных аргументов в разговоре с госорганами и властями привели к невозможности реализоваться в личностном плане. Слухи о многочисленных долгах Андрея Разина остаются слухами, но нельзя не отметить, что и это тоже могло повлиять на решение о суициде. Внутренний конфликт в итоге и превел к трагической гибели Разина в огне.

