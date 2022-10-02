Расследователи убийства школьников в Ижевске встретились с Бастрыкиным





Бастрыкин встретился со следователями, работающими на месте трагедии, и с группой сотрудников СК РФ осмотрел школу, где произошло кровавое злодеяние. Трагедия, напомним, произошла утром 26 сентября 2022 года. Погибли 17 человек. Это 11 детей в возрасте от 7 лет. Погибли шесть совершеннолетних, эта цифра учитывает двоих убитых охранников, троих учителей и застрелившегося убийцу. Ранены 25 человек, это 23 несовершеннолетних и двое взрослых.



Председателю Следкома доложили об обнаружении в жилище убийцы нацистской символики и его высказваниях в интернет-сетях. Кроме того, сообщили о вялотекущей шизофрении и увлечении компьютерными играми, чем страдал мужчина в возрасте 34 лет. Руководитель Следкома России Александр Бастрыкин и ряд специалистов из центрального аппарата расследовательского ведомства прилетели в Ижевск. Высокопоставленные следственные работники постили место массового убийства детей и сотрудников в школе номер 88 столицы Удмуртии.Бастрыкин встретился со следователями, работающими на месте трагедии, и с группой сотрудников СК РФ осмотрел школу, где произошло кровавое злодеяние. Трагедия, напомним, произошла утром 26 сентября 2022 года. Погибли 17 человек. Это 11 детей в возрасте от 7 лет. Погибли шесть совершеннолетних, эта цифра учитывает двоих убитых охранников, троих учителей и застрелившегося убийцу. Ранены 25 человек, это 23 несовершеннолетних и двое взрослых.Председателю Следкома доложили об обнаружении в жилище убийцы нацистской символики и его высказваниях в интернет-сетях. Кроме того, сообщили о вялотекущей шизофрении и увлечении компьютерными играми, чем страдал мужчина в возрасте 34 лет.

