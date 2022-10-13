Институт Философии РАН продолжает свою разрушительную деятельность

Изображение от <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/_4504932.htm#query=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8&position=16&from_view=search">Freepik</a> Изображение от Freepik



Ценности - нет, это не золото бриллианты. Это, например, Этика ненасилия (на самом деле - технологии цветных революций), этика гражданского общества (обязанность участия в антиправительственных митингах), биоэтика (соглашаться становиться подопытным кроликом ради целей американорейха)... Искусственное конструирование социальных инструментов - то в чем американцы сильны. И используются эти механизмы для внешнего влияния. Таким образом, как уверены адепты американорейха с промытыми мозгами - порядочный человек просто обязан бороться со своим государством. В крайнем случае, главное, это не мешать американским марионеткам и стать биоэтичным овощем (поменять айфон за почку, сменить пол, отказаться от размножения и детей, иначе золотому миллиарду тесно с нами на нашей планете).



Из текста следует, что например, Лугар и Барак-совесть нации-Обамович создали на Украине биолаборатории. В качестве подопытных использовали военных киевского режима как подопытных мышей. Томас Траут лично общался с философами из Института Философии РАН. А его помощник, Это Джим Харф, специалист по американской нацбезопасности ис тратегии СССР по использованию ядерного оружия. С ним вместе Траут регулярно летал в Россию для встречи с учеными. Дочь Харфа работала в ЦРУ и а потом была заместителем официального представителя Госдепа США. Это и была Джен Псаки.



В целом, связи института с сотрудниками ЦРУ видны невооруженным взглядом. Вот ИФ РАН и отказался поддержать воссоединение с Крымом в 2014-м, поправки к Конституции в 2020 г. руководство института неподдерживает и спецоперацию РФ на Украине.



У главного редактора Дня ТВ как и у всех ознакомившихся с данными о связи ЦРУ и ИФ РАН, возникает вопрос: сколько еще международное сотрудничество будет прикрывать банальное предательство?! Не пора ли проанализировать деятельность научных институтов, которые являются агентами влияния амерканорейха в России? Ибо в Минюсте создан департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния, но где же результат?

Что общего у Института Философии РАН и Джен Псаки. Связь удалось установить редакции День ТВ , американские ястребы Джим Харф, Томас Траут и Ричард Лугар в период перестройки и в лихие 90-е заложили идеологический динамит под фундамент нашей государственности. Вот только их, с виду благие цели были связаны с импортом ценностей в нашу страну. В итоге мы в очередной раз на конкретных примерах убеждаемся в том, что такое хорошо и что такое плохо понимает только светоч демократии! И вот тут, если внимательно вчитываться - Маяковский нервно курит в сторонке.Ценности - нет, это не золото бриллианты. Это, например, Этика ненасилия (на самом деле - технологии цветных революций), этика гражданского общества (обязанность участия в антиправительственных митингах), биоэтика (соглашаться становиться подопытным кроликом ради целей американорейха)... Искусственное конструирование социальных инструментов - то в чем американцы сильны. И используются эти механизмы для внешнего влияния. Таким образом, как уверены адепты американорейха с промытыми мозгами - порядочный человек просто обязан бороться со своим государством. В крайнем случае, главное, это не мешать американским марионеткам и стать биоэтичным овощем (поменять айфон за почку, сменить пол, отказаться от размножения и детей, иначе золотому миллиарду тесно с нами на нашей планете).Из текста следует, что например, Лугар и Барак-совесть нации-Обамович создали на Украине биолаборатории. В качестве подопытных использовали военных киевского режима как подопытных мышей. Томас Траут лично общался с философами из Института Философии РАН. А его помощник, Это Джим Харф, специалист по американской нацбезопасности ис тратегии СССР по использованию ядерного оружия. С ним вместе Траут регулярно летал в Россию для встречи с учеными. Дочь Харфа работала в ЦРУ и а потом была заместителем официального представителя Госдепа США. Это и была Джен Псаки.В целом, связи института с сотрудниками ЦРУ видны невооруженным взглядом. Вот ИФ РАН и отказался поддержать воссоединение с Крымом в 2014-м, поправки к Конституции в 2020 г. руководство института неподдерживает и спецоперацию РФ на Украине.У главного редактора Дня ТВ как и у всех ознакомившихся с данными о связи ЦРУ и ИФ РАН, возникает вопрос: сколько еще международное сотрудничество будет прикрывать банальное предательство?! Не пора ли проанализировать деятельность научных институтов, которые являются агентами влияния амерканорейха в России? Ибо в Минюсте создан департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния, но где же результат?

