Рекорд по изъятым одной партией наркотикам поставили полицейские Удмуртии

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В минувшем мужчина купил в деревне дом площадью 300 квадратных метров и начал там производить наркотики в особо крупном масштабе. Так считают следователи Удмуртии.

Мужчина оборудовал производство синтетического наркотика. Мужчина получал из тайников лабораторные приборы, вещества для синтеза и прекурсоры. Руководил его действиями неизвестный, который общался с помощью мессенджера. Готовую партию мужчина планировал распродать без контактов через тайники.

Химикаты и приборы для синтеза обнаружены и изъяты. Найдены и готовые наркотики. Общая масса запретных вещество достигла 140 килограммов. Это рекордная партия, изъятая в Удмуртии.

Следствие ведется полицией Удмуртии за преступление по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса. Подозреваемого отправили под стражу.