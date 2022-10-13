Мужчина убил напарника по увлечению наркотиками и спрятал тело в канализации

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Третий отдел Следкома России по Удмуртии занимается следствием по особо важным делам, в первую очередь - это не раскрытые преступления прошлого. Очередное дело следователи завершили и передали в суд материалы по обвинению в незаконном хранении наркотиков, это статья 228 УК РФ и убийстве. Это более тяжкая статья Уголовного кодекса, статья 105.

В октябре прошлого года мужчина в возрасте 28 лет встретился со своей жертвой в магазине. После этого мужины направились на поиски "закладки" с порцией наркотиков. В ходе поисков мужчиные поссорились и тогда убийца решил убить напарника. Он сильно избил жертву. Пострадавший от тяжелых повреждений умер. Тогда мужчина сбросил тело в канализационный люк.

Убийство и попытка скрыть следы и тело убитого состоялись в октябре прошлого года. Тело удалось найти в результате поисков уже в ноябре 2021. За полгода следователями были проведены более тридцати экспертных процедур, допрошены порядка ста граждан и проведены десять обысков. Прорыв в деле произошел после того, как полицейские получили оперативную информацию о причастности к убийству подозреваемого. Проверка дала достаточно свидетельств вины обвиняемого в убийстве и хранении наркоических веществ. Теперь суд решит дольнейшую судьбы задержанного.