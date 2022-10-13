В Удмуртии построен рекордный миллион квадратных метров жилья

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Пресс-служба главы и правительства Удмуртии



В планах, который стоял перед строителями была сдача миллиона квадратных метров, но застройщики успели справиться с этой задачем заметно стремительнее.



Больше остальных выросло частное возведение домов. Так, за девять месяцев года среди частного индивидуального жилья были сданы 680 000 кв.м новых площадей. Были закончены строительствомпочти 6 тысяч одомв. Это вдвое больше, чем годом ранее. Кроме того, за последние пять лет площадь среднего частного дома выросла на более чем 20 квадратных метров. Ранее, в 2016, эта цифра составляла 92 кв.м. Сейчас площадь частного дома выросла до 115 кв.м.



Почти 400 000 кв. м сданы в эксплуатацию в числе 43 многоэтажных домов. Активнее всего "высотки" строят в Ижевске. В городе сданы тридцать домов. Еще десять домов построены в Завьяловском районе. По одному дому были построены в городах Воткинск, Глазов и Сарапул.



При этом до 2,5 тысячи новых квартир будут переданы владельцам до конца 2022 года. Это еще 14 домов. В 2023 построят порядка 900 тысяч квадратных метров жилья. В Удмуртии поставили рекорд по сдаче в эксплуатацию жилых домов за последние 30 лет. За первые 9 месяцев года были сданы заказчикам и владельцам 1,08 млн кв. м жилых домов.В планах, который стоял перед строителями была сдача миллиона квадратных метров, но застройщики успели справиться с этой задачем заметно стремительнее.Больше остальных выросло частное возведение домов. Так, за девять месяцев года среди частного индивидуального жилья были сданы 680 000 кв.м новых площадей. Были закончены строительствомпочти 6 тысяч одомв. Это вдвое больше, чем годом ранее. Кроме того, за последние пять лет площадь среднего частного дома выросла на более чем 20 квадратных метров. Ранее, в 2016, эта цифра составляла 92 кв.м. Сейчас площадь частного дома выросла до 115 кв.м.Почти 400 000 кв. м сданы в эксплуатацию в числе 43 многоэтажных домов. Активнее всего "высотки" строят в Ижевске. В городе сданы тридцать домов. Еще десять домов построены в Завьяловском районе. По одному дому были построены в городах Воткинск, Глазов и Сарапул.При этом до 2,5 тысячи новых квартир будут переданы владельцам до конца 2022 года. Это еще 14 домов. В 2023 построят порядка 900 тысяч квадратных метров жилья.

