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Тракториста в Удмуртии будут судить за смерть внука под колсами трактора
В Сарапуле в следственном отделе Следкома России по Удмуртии завершилось следствие по обвинению в преступном деянии по первой части 109 статьи Уголовного кодекса. По ней мужчина в возрасте 64 лет обвинен в том, что он причинил смерть ребенку в результате неосторожных действий.
Выяснено, что самом начале августа 2022 года мужчина вел трактор, на котором проводил аграрные работы. В кабине находился ребенок в возрасте 4 лет. Это внук тракториста. В кабине было открыто для вентиляции лобовое стекло. В какой-то момент ребенок оказался впереди и выпал через окно. Трактор в итоге наехал на ребенка. Наезд нанес малышу в крайне тяжелые ранения, ребенок погиб от ран на месте.
Обвиняемый полностью согласился с собственной виновностью. Следователи собрали доказательства и передали материалы с обвинением в суд. Пенсионеру может грозить до 2 лет колонии.