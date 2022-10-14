Тракториста в Удмуртии будут судить за смерть внука под колсами трактора



<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/_11133943.htm#query=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&position=3&from_view=search&track=sph">Изображение от aleksandarlittlewolf</a> на Freepik Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

В Сарапуле в следственном отделе Следкома России по Удмуртии завершилось следствие по обвинению в преступном деянии по первой части 109 статьи Уголовного кодекса. По ней мужчина в возрасте 64 лет обвинен в том, что он причинил смерть ребенку в результате неосторожных действий.

Выяснено, что самом начале августа 2022 года мужчина вел трактор, на котором проводил аграрные работы. В кабине находился ребенок в возрасте 4 лет. Это внук тракториста. В кабине было открыто для вентиляции лобовое стекло. В какой-то момент ребенок оказался впереди и выпал через окно. Трактор в итоге наехал на ребенка. Наезд нанес малышу в крайне тяжелые ранения, ребенок погиб от ран на месте.

Обвиняемый полностью согласился с собственной виновностью. Следователи собрали доказательства и передали материалы с обвинением в суд. Пенсионеру может грозить до 2 лет колонии.