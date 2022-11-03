В Удмуртии выдали 400 млн рублей ипотеки для сотрудников IT-сферы

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В Удмуртии выдано 73 льготных ипотечных кредита для ИТ-специалистов на сумму 397,88 млн рублей. При этом, по данным оператора программы Дом.РФ, всего в республике одобрено 197 заявок. Создание условий для развития ИТ-кадров – ключевая задача нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Льготная ипотека для специалистов сферы информационных технологий запущена в мае 2022 года. В июле Минцифры РФ по просьбе представителей ИТ-отрасли предложило изменить условия её получения. В частности минимальный размер зарплаты сотрудников компаний для регионов уменьшили до 100 тыс. рублей.

Сейчас Минцифры России внесло в Правительство РФ проект новых поправок для ИТ-ипотеки. Они предполагают, что льготой смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний. Раньше организация должна была получать налоговые льготы. Также планируется снизить требования к уровню дохода сотрудника и повысить максимальный возраст. Упростят и условия по трудоустройству.

Новые условия позволят привлечь большее количество граждан. Так, расширены возрастные пределы участников программы - теперь на ипотеку могут расчитывать граждане от 18 до 50 человек. Компания, где работает ипотечник, должна быть включена в реестр ИТ-компаний. Уровень зарплаты до вычета НДФЛ: не меньше 120 тыс. рублей для городов-миллионников (кроме Москвы) и не меньше 70 тыс. рублей для других населенных пунктов (прежний уровень – 100 тыс. рублей). Получившему ипотеку необхордимо трудиться ИТ-компаниях нужно только в течение 5 лет (действующие правила предполагали такое трудоустройство на весь срок кредита). Если сотрудник уволился из аккредитованной ИТ-компании, льготная ставка сохраняется в течение 6 месяцев.

«Сегодня в 844 организациях ИТ-сектора, 238 из которых аккредитованы, работают почти 12 тысяч человек. Численность работников в отрасли за январь-август выросла на 36%. Увеличилась на 37,8% и средняя заработная плата и составила 64 тыс. рублей. Новые условия получения льготной ипотеки сделают меру поддержки доступной для большего числа ИТ-специалистов в республике», – прокомментировал министр цифрового развития Удмуртской Республики Тимур Меджитов