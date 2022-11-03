В Ижевск задержаны шесть организаторов азартных игр



Pixabay.com Pixabay.com

Следственным отделом по Первомайскому району г. Ижевска следственного управления СК РФ по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр организованной группой).

По подозрению в совершении преступления задержаны шесть жителей г. Ижевска - двое мужчин в возрасте 20 и 36 лет и четыре женщины в возрасте от 33 до 39 лет, трое из которых ранее судимы за преступления корыстной направленности.

По данным следствия, подозреваемые организовали нелегальные игорные заведения в помещениях на улицах Ленина, Молодежная и Воровского в Ижевске, где предоставляли посетителям доступ к азартным играм с использованием игрового оборудования, информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

Деятельность незаконных игорных заведений 27 октября 2022 года пресечена в результате комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных следователями СК совместно с сотрудниками полиции.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, изъято компьютерное оборудование, камеры видеонаблюдения, денежные средства.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей, лишения свободы на срок до четырех лет.