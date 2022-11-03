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В Удмуртии мужчина подозревается в хищении 10 тонн дизельного топлива
В дежурную часть отдела полиции №1 (по Ленинскому району) УМВД России по г. Ижевску обратился представитель организации, занимающейся грузоперевозками. В результате проведенной в организации внутренней проверки было выявлено, что в период с 2021 года по сентябрь 2022 года с автозаправочной станции похищено около 10 тонн дизельного топлива на сумму почти 450 000 рублей.Мужчина заправлял топливом транспорт с помощью транспортной карты, выданной одному из водителей организации. На момент выявления недостачи он уволился. Полицейские из уголовного розыска отдела полиции №1 задержали 44-летнего бывшего водителя организации. В течение полутора лет он заправлял бак своего автомобиля по транспортной карте организации, после чего находил покупателей и продавал им топливо по заниженной цене.
Отделом по Ленинскому району Следственного управления УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ч.3 с. 158 УК РФ (Кража в крупном размере).