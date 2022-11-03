Инвалиды из Удмуртии попали в число финалистов чемпионата профмастерства





С 28 по 31 октября 2022 года в Москве проходил Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия - страна возможностей». Чемпионат проводился в рамках Национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.



В Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» приняли участие 1098 конкурсантов из 78 регионов по 40 основным компетенциям в трех категориях: 393 школьника, 406 студентов, 299 специалистов.



Представители Удмуртии попали в финалы в своих категориях. Финалисты в Москве взяли шесть медалей: одно серебро и 5 бронзовых медалей. Это количество наград Удмуртская республика привозит впервые за все годы участия в Чемпионате.



В рамках чемпионата была предусмотрена насыщенная программа: панельная дискуссия о профессии педагога в современном инклюзивном образовательном пространстве, обсуждение лучших практик и современных технологий в образовании и профессиональной реализации людей с инвалидностью и ОВЗ, а также лекции, семинары, круглые столы и многое другое. В выставочном центре в рамках Чемпионата открылась выставка регионов «Вместе - сильнее!», на которой представлены арт-объекты, созданные людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В Москве торжественно подведены итоги Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.С 28 по 31 октября 2022 года в Москве проходил Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия - страна возможностей». Чемпионат проводился в рамках Национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.В Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» приняли участие 1098 конкурсантов из 78 регионов по 40 основным компетенциям в трех категориях: 393 школьника, 406 студентов, 299 специалистов.Представители Удмуртии попали в финалы в своих категориях. Финалисты в Москве взяли шесть медалей: одно серебро и 5 бронзовых медалей. Это количество наград Удмуртская республика привозит впервые за все годы участия в Чемпионате.В рамках чемпионата была предусмотрена насыщенная программа: панельная дискуссия о профессии педагога в современном инклюзивном образовательном пространстве, обсуждение лучших практик и современных технологий в образовании и профессиональной реализации людей с инвалидностью и ОВЗ, а также лекции, семинары, круглые столы и многое другое. В выставочном центре в рамках Чемпионата открылась выставка регионов «Вместе - сильнее!», на которой представлены арт-объекты, созданные людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

