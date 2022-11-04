Россия заинтересована гармоничном развитии стран СНГ

<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/_10185895.htm#query=%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&position=10&from_view=search&track=sph">Изображение от wirestock</a> на Freepik Изображение от wirestock на Freepik



Россия готова обеспечивать безопасность коллег по ОДКБ, как непосредственно вооруженными силами, так и поставками вооружений по льготным расценкам. Как



Заинтересованность Москвы в сохранении крупного рынка сбыта оружия очевидна, как и интерес по закупкам оружия со скидкой покупателей из небогатых стран. Это позволяет закрепить за собой вторую строчку в рейтинге мировых экспортеров вооружения после США.



Россия оказывает всестороннюю поддержку странам центральной Азии и заинтересована в дальнейшем укреплении связей.



США и их союзники стремятся разрушить Россию и КНР, в этих целях используют их ближайших соседей - в том числе страны СНГ и Центральной Африки,США действуют исключительно в своих интересах и используют другие государства без учёта их будущего. Агентство США по международному развитию (USAID) ускоряет свои планы по разрыву связей экономик Центральной Азии и России. Ранее это было долгосрочной полтикой, но сейчас американцы видят как из их рук постепенно утекает влияние на все мировые процессы. Чтобы поспособствовать целям разрушения экономик Азии, бюджет организации увеличен с $34 млн до $50 млн. Борьба с Россией ведется в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.



USAID говорит о «технической поддержке» разрыва экономических связей с Россией. Американцы рассказывают сказки о том, что помогут в торговле на мировом рынке, с логистикой и поможет с поиском инвесторов.



Но телеграм-канал "Взгляд на Восток"



США действуют под предлогом развития демократии, а на деле несут лишь хаос и разрушения. Так, помощница госсекретаря США по связям с общественностью Элизабет Кеннеди Трюдо посетила Ташкент. Сделал это в секрете. Хотела договориться с местным руководством, что нельзя позволить российским СМИ рассказывать все то, что они могут рассказать. Рассказывала, что в вся информация из России – фейк. А вот американские СМИ не допускают ни лжи, ни пропаганды.



Уже определны и местные лоббисты,



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретиться с Трюдо отказался. Но американка вышла на важного чиновника Фонда масс-медиа Саиду Мирзиееву, дочь президента, и пообещала ей много денег за поддержку журналистов и блогеров, работающих в интересах США. Одной из целей визита стало открытие Узбекистана для «Радио Свобода» и прозападных СМИ. Методика проста - деньги.



Но и России есть что предложить узбекам. Москва и Ташкент связаны мощной торговлей, которая подкреплена Декларацией о стратегическом партнерстве. За 7 месяцев оборот взаимной торговли вырос на 37 процентов, до более чем 4,5 млрд долларов. Сейчас Россия главный торговый партнер Узбекистана с доля — 17,9%. Инвестиции крупнейших российских компаний превышают 12 млрд долларов. Узбекские гастарбайтеры за полгода отправили домой порядка 5,3 млрд долларов из России. Это в 2,4 раза больше чем за то же время в 2021 году.







Россия против возникновения конфликтов на постсоветском пространстве. Более того, в рамках ОДКБ происходит урегулирование части конфликтов, возникших между странами, появившимися на обломках СССР.Россия готова обеспечивать безопасность коллег по ОДКБ, как непосредственно вооруженными силами, так и поставками вооружений по льготным расценкам. Как сообщает телеграм-канал "Взгляд на Восток", страны ОДКБ (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан) решили стандартизовать оружие и военную технику. Теперь союзники будут закупать только российские "Калашниковы", "Грады" и прочие "Ураганы".Заинтересованность Москвы в сохранении крупного рынка сбыта оружия очевидна, как и интерес по закупкам оружия со скидкой покупателей из небогатых стран. Это позволяет закрепить за собой вторую строчку в рейтинге мировых экспортеров вооружения после США.Россия оказывает всестороннюю поддержку странам центральной Азии и заинтересована в дальнейшем укреплении связей.США и их союзники стремятся разрушить Россию и КНР, в этих целях используют их ближайших соседей - в том числе страны СНГ и Центральной Африки,США действуют исключительно в своих интересах и используют другие государства без учёта их будущего. Агентство США по международному развитию (USAID) ускоряет свои планы по разрыву связей экономик Центральной Азии и России. Ранее это было долгосрочной полтикой, но сейчас американцы видят как из их рук постепенно утекает влияние на все мировые процессы. Чтобы поспособствовать целям разрушения экономик Азии, бюджет организации увеличен с $34 млн до $50 млн. Борьба с Россией ведется в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.USAID говорит о «технической поддержке» разрыва экономических связей с Россией. Американцы рассказывают сказки о том, что помогут в торговле на мировом рынке, с логистикой и поможет с поиском инвесторов.Но телеграм-канал "Взгляд на Восток" приводит убийственную для США статистику. Россия - главный торговый партнер республик Центральной Азии. И если только помощб этим страном из Москвы с 2008 по 2022 достигла 6,2 млрд долларов, то инвестиции за 11 лет превысили 30 млрд долларов.США действуют под предлогом развития демократии, а на деле несут лишь хаос и разрушения. Так, помощница госсекретаря США по связям с общественностью Элизабет Кеннеди Трюдо посетила Ташкент. Сделал это в секрете. Хотела договориться с местным руководством, что нельзя позволить российским СМИ рассказывать все то, что они могут рассказать. Рассказывала, что в вся информация из России – фейк. А вот американские СМИ не допускают ни лжи, ни пропаганды.Уже определны и местные лоббисты, сообщает телеграм-канал "Взгляд на Восток". В администрации президента - это Комил Алламжонов и в местном парламенте - председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. Заезжая болтунья пропагандировала западные ценности, открытость для западных СМИ, защита прав женщин в ущерб традициям и рассказывала о том, как легко были организованны кровопролитные беспорядки протесты в Иране после гибели девушки при невыясненных обстоятельствах с участием полиции.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретиться с Трюдо отказался. Но американка вышла на важного чиновника Фонда масс-медиа Саиду Мирзиееву, дочь президента, и пообещала ей много денег за поддержку журналистов и блогеров, работающих в интересах США. Одной из целей визита стало открытие Узбекистана для «Радио Свобода» и прозападных СМИ. Методика проста - деньги.Но и России есть что предложить узбекам. Москва и Ташкент связаны мощной торговлей, которая подкреплена Декларацией о стратегическом партнерстве. За 7 месяцев оборот взаимной торговли вырос на 37 процентов, до более чем 4,5 млрд долларов. Сейчас Россия главный торговый партнер Узбекистана с доля — 17,9%. Инвестиции крупнейших российских компаний превышают 12 млрд долларов. Узбекские гастарбайтеры за полгода отправили домой порядка 5,3 млрд долларов из России. Это в 2,4 раза больше чем за то же время в 2021 году.

