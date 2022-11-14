Выходящие из Херсона войска будут готовить к новым наступлениям

Авторство: Staska.ks. Собственная работа, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64809426 Авторство: Staska.ks. Собственная работа, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64809426



Распыление сил на фронте длинной более тысячи километров - это вероятно была одна из ошибок планирования. Еще одну проблему называют военные эксперты - это обособление группировки, которая не стала резервом командования, способным мобильно закрывать прорывы, наподобие Изюма. При отводе войск противник лишается возможности удара в тыл группировки, воюющей под Херсоном. При этом удержать левый берег войска смогут минимальными усилиями. Это позволит перебросить силы трех армий, группировку ВДВ и иные соединения на другие направления.



При этом, как указывают эксперты издания "Блокнот" соотношение сил и средств даже сейчас позволяет

При этом известно, что в ходе последнего месяца на левом берегу Днепра российскими военными возведены три линии обороны. Можно ожидать, что враг попытается прорываться на Запорожском направлении. Как



Но Генштаб предпочитает сохранить солдат и готовить войска к дальнейшим боевым действиям. Уже говорят о возможности начала наступления российской армии еще до конца зимы.



При этом известно, что в ходе последнего месяца на левом берегу Днепра российскими военными возведены три линии обороны. Можно ожидать, что враг попытается прорываться на Запорожском направлении. Как полагает военный аналитик Юрий Подоляка, теперь на херсонском направлении ключевой точкой станет Новая Каховка:«Ключевой узел для обороны левого берега Днепра – город Новая Каховка, так как именно этот населенный пункт примыкает к дамбе Каховской ГЭС. Она станет точкой проникновения как с одной, так и с другой стороны. То есть этот пункт будет тем местом, куда противник точно попытается попасть.»Но Генштаб предпочитает сохранить солдат и готовить войска к дальнейшим боевым действиям. Уже говорят о возможности начала наступления российской армии еще до конца зимы.

Очевидно, что невозможно наступать везде и все время, именно так можно кратко пересказать, почему генералы Генштаба России решились на отвод войск из . Суровикин, камандующий операцией на Украине, теперь будет сосредотачивать усилия на наиболее приоритетных направлениях. Какими станут главные направления дальнейших ударов армии России, пока можно только гадать. Это может быть и пробивание коридора в Прижнестровье, и удары на Одессу или Харьков. Да и столица Украины тоже может стать целью маневра силами и средствами РФ.Распыление сил на фронте длинной более тысячи километров - это вероятно была одна из ошибок планирования. Еще одну проблему называют военные эксперты - это обособление группировки, которая не стала резервом командования, способным мобильно закрывать прорывы, наподобие Изюма. При отводе войск противник лишается возможности удара в тыл группировки, воюющей под Херсоном. При этом удержать левый берег войска смогут минимальными усилиями. Это позволит перебросить силы трех армий, группировку ВДВ и иные соединения на другие направления.При этом, как указывают эксперты издания "Блокнот" соотношение сил и средств даже сейчас позволяет ударить в направлении Николаева. Но уничтожение мостов и переправ сразу сильно ограничивает возможности снабжения армии.

