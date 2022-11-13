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В Воткинске обезьяна напала на ребенка во время фотографирования
В Воткинске обезьяна напала на маленькую девочку на зоофестивале в торговом центре. Это сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Организатор выставки не создал условия, которые могли бы защитить зрителей экспозиции. Организаторам 10 ноября выписано преостережение, в котором официальные органы потребовали привести в нормативное состояние экспозицию и обезопасить от атак животных посетителей торгового центра.
Сам инцидент случился 14 октября 2022 года в торговом центре «Атриум». Девочку в возрасте пяти лет фотографировали на фоне клетки. Примат высунул руку и схватил девочку за волосы. Когда ребенка оттащили от обезьяны, клок волос остался в руке и животного. Врачи в Воткинской горбольницы поставили диагноз: «повреждение волосистой части головы». Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.