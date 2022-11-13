В Воткинске обезьяна напала на ребенка во время фотографирования



<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/_1468300.htm#query=%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0&position=5&from_view=search&track=sph">Изображение от travel-photography</a> на Freepik Изображение от travel-photography на Freepik

В Воткинске обезьяна напала на маленькую девочку на зоофестивале в торговом центре. Это сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Организатор выставки не создал условия, которые могли бы защитить зрителей экспозиции. Организаторам 10 ноября выписано преостережение, в котором официальные органы потребовали привести в нормативное состояние экспозицию и обезопасить от атак животных посетителей торгового центра.

Сам инцидент случился 14 октября 2022 года в торговом центре «Атриум». Девочку в возрасте пяти лет фотографировали на фоне клетки. Примат высунул руку и схватил девочку за волосы. Когда ребенка оттащили от обезьяны, клок волос остался в руке и животного. Врачи в Воткинской горбольницы поставили диагноз: «повреждение волосистой части головы». Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.



