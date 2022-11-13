Мужчина незаконно вырубил леса на 430 тысяч рублей

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Полиция Кезского района возбудила дело о незаконной рубке леса с целью заработать побольше денег. Эти преступления наказываются по третьей части 260 статьи Уголовного кодекса России. В преступлении заподозрен житель Кезского района.

Следователи уверены, что гражданин в течении месяца рубил деревья на территории лесничества. Потом мужчина готовил деревья для вывоза и передачи добытых лесных ресурсов на лесопилку для дальнейшей обработки.

Оперативники кезской полиции выявили причастность гражданина к преступлению. Местный житель возрасте 36 лет, работавший на одной из пилорам района, в был задержан. Полиция установила, что распиловка и добыча лесных насаждений с нарушением закона коснулась семи деревьев. Сумма ущерба лесу достигла 430 деревьев. Деревья вырубались хищнически, в еще сыром виде.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.