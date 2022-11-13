Национальные, да и нацистские деятели, все чаще угрожают безопасности России





Издание "Топ Дэй Ньюз" сообщает о получении властями Питера письма или писем за подписью некоего Юрия Белоконя от «Союза ветеранов АТО». В нем прозвучала угроза мести в случае, если в городе откроется «ЧВК Вагнер Центра», сообщают ТГ-каналы.

То есть украинские нацисты, занимавшиеся геноцидом, грабежами и насилием над жителями Донбасса целых восемь лет, припугнули губернатора Беглова террором. Не известно возбуждено ли уголовное дело по факту вмешательства в дела России и угроз со стороны нацистов, но правительство Беглова официально запретило вводить здание в эксплуатацию.

При этом о конфликте губернатора Питера и руководителя организации, часто называемой ЧВК "Вагнер", Евгения Пригожина известно уже давно. Но теперь - это уже не личная неприязнь, это угроза террора.

В Поволжье пока таких скандалов удается избегать, но лиха беда начало. Так, лидере марийского Анатолий Радыгине продолжает свою деструктивную работу. Инициативы Анатолия Ильича ухудшают положение марийского образования и культуры. Проблемы не решаются, инициативы национальной общественностью не воспринимаются.

Причины на поверхности. Конфликтность Радыгина, которая отталкивает адекватных активистов от совместной работы. Так, этот гражданин решил отделить удмуртских марийцев от древа марийского народы. Решил править самостоятельно. Скандалы по надуманным предлогам в исполнении Радыгина направлены только на одно - дискредитировать зампреда парламента Марий Эл, Государственного Собрания, Председателя Федеральной национально-культурной автономии марийцев Ларису Яковлеву. Личные обиды, неспособность самореализоваться, властолюбие и нехватка способностей управлять и предлагать национальному движению актуальные решения - вот что такое Радыгин в марийском движении.

Объективно позиции Анатолия Ильича не имеют обоснования. Его утверждения о притеснении финно-угорских народов надуманы. Никто не препятствует изучению языка и культуры. При этом очевидна проблема непопулярности ряда национальных языков. Интересно, что Радыгин, выступая в Кирове, утверждал, что сами народы зачастую не могут себя замотивировать. При этом предложить какое-либо решение не способен, лишь обвинения в адрес всех властных структур. Одно пустое надувание щек.

У нас в Удмуртии тоже был такой мужчина, Альберт Разин. Его единственное предложение было - запереть удмуртов на закрытых территориях, в огороженных поселениях, фактически - в лагерях. И там насильно, без альтернатив или возможности самостоятельного выбора, насаждать культуру и язык в понимании Разина. В итоге, столкнувшись с реальностью, когда удмурты выбирают или свободу, или отказ от услуг таких национальных деятелей - сгорел на ступенях Государственного совета Удмуртии.

В итоге речи Радыгин распространяет свои речи на сайте mariuver.com. Очень популярен в кругах финно-угорских деятелей. Туда он делает репосты с Idel.Реалии. Это "Радио Свободы", бюджет которому прямо выделяет Конгресс США. А управляет ил Госдеп США. Как же тут не спекулироать на лжи об ущемлении прав финно-угорских народов в России? Очевидно, что Радыгину это выгодно, вероятно, он просто живет за счет этой госкомпании США? Для американцев ясно, что это всего лишь старый римский политический принцип - «Разделяй и властвуй».

В итоге, Радыгин создает движение «Марий ушем». И стремится всех рассорить. То есть и власти, и национальное движение, и даже марийцев внутри себя.

Авторитетные лидеры "Финно-угорского движение" никак не могут объяснить Радыгину, что его токсичность отталкивает, а предпринимаемые инициативы не решают проблем. Уйти от негатива и работать конструктивно, совместно решать социальные проблемы Радыгин не готов и не желает.

Вот и ноябрьский съезд старейшин марийцев в Удмуртии прошел в деструктивном ключе театра одного актера. Можно точно понимать, что снова каких-либо нужных решений в сторону развития не принято и при Радыгине - не будет, все опять пройдет «для галочки». И Радыгин снова заговорил про некие обособленные общины, огороженные хутора, эдакие индейские резервации, закрытые религиозные нацлагеря.