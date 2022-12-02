Убийца 74 раза ударил жертву ножом в 2010 году в Ижевске



Pixabay.com Pixabay.com

Следком России по Удмуртии смог найти доказательства для обвинения 36-летнего мужчины из Ижевска в убийстве, которое произошло 12 лет назад. Мужчину осудили по первой части 105 статьи Уголовного кодекса. Преступление смогли расследовать специалисты отдела по расследованию давних дел, не дошедших до суда в пржние годы.

21 июля 2010 года мужчина пришел в торговую точку на остановке транспорта «Улица Седова». Там работала продавцом женщина в возрасте 35 лет. В 4 часа утра гражданин 24 лет потребовал, чтобы ему продали алкоголь. Он уже был пьян и на обоснованный отказ продавца ответил агрессией. Он заметил на прилавке нож и завладел им. Потом 74 раза ударил клинком женщину практически во все части тела. Продавчица умерла на месте.

Обвиняемый сознался в преступлении, узнав об имевшихся у следователях доказательствах. С учетом этого признания суд назначил преступнику 9 лет 8 месяцев колонии строгого режима.