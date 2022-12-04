В Ижевске ЧОП без лицензии охранял 103 детских сада и школы

<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/_27000890.htm#query=%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA&position=22&from_view=search&track=sph">Изображение от ASphotofamily</a> на Freepik Изображение от ASphotofamily на Freepik



Обвиняемый руководит ЧОП «АДС-ОХРАНА». Он заключил контракт на охрану образовательных организаций начиная с 30 августа по 30 декабря 2021. При этом предприятие не имело лицензии на обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов. А это - обязательное требование антитеррора по организациям, где пребывают дети. Договоры заключены со 103 детскими садами, школами и училищами. Нарушение закона позволило гражданину получить 14 млн рублей прибыли, считают следователи.



В Следкоме указывают, что такие нарушения представляют угрозу жизни, безопасности и здоровью детей. Обвиняемый не согласился с этим мнением и вину в преступной деятельности не признал. Проведены обыски, получены документы и более 300 допросов. Материалы с экспертизами направлены в суд. Бизнесмена могут отправить в колонию на срок до пяти лет.

Следователи СК России по УР заподозрили мужчину в возрасте 34 лет в нарушении закона при осуществлении предпринимательской деятельности. Его будут судить по второй части статьи 171 УК России.Обвиняемый руководит ЧОП «АДС-ОХРАНА». Он заключил контракт на охрану образовательных организаций начиная с 30 августа по 30 декабря 2021. При этом предприятие не имело лицензии на обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов. А это - обязательное требование антитеррора по организациям, где пребывают дети. Договоры заключены со 103 детскими садами, школами и училищами. Нарушение закона позволило гражданину получить 14 млн рублей прибыли, считают следователи.В Следкоме указывают, что такие нарушения представляют угрозу жизни, безопасности и здоровью детей. Обвиняемый не согласился с этим мнением и вину в преступной деятельности не признал. Проведены обыски, получены документы и более 300 допросов. Материалы с экспертизами направлены в суд. Бизнесмена могут отправить в колонию на срок до пяти лет.

