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В Ижевске ЧОП без лицензии охранял 103 детских сада и школы
Обвиняемый руководит ЧОП «АДС-ОХРАНА». Он заключил контракт на охрану образовательных организаций начиная с 30 августа по 30 декабря 2021. При этом предприятие не имело лицензии на обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов. А это - обязательное требование антитеррора по организациям, где пребывают дети. Договоры заключены со 103 детскими садами, школами и училищами. Нарушение закона позволило гражданину получить 14 млн рублей прибыли, считают следователи.
В Следкоме указывают, что такие нарушения представляют угрозу жизни, безопасности и здоровью детей. Обвиняемый не согласился с этим мнением и вину в преступной деятельности не признал. Проведены обыски, получены документы и более 300 допросов. Материалы с экспертизами направлены в суд. Бизнесмена могут отправить в колонию на срок до пяти лет.