Жена зарезала мужа в Игре



Пресс-служба СУСК РФ по УР Пресс-служба СУСК РФ по УР

В Игре местный межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Удмуртской Республике расследует уголовное дело о преступлении, в результате которого погиб мужчина. Виновной считают женщину в возрасте 51 года. Проживающую в поселке Игра подозреввают в том, что она нанесла мужу травмы, которые привели к его смерти. За такие деяния наказывают по части 4 статьи 111 УК РФ - за умышленное нанесение вреда, который фатально повлиял на здоровье умершего потерпевшего.

Данные, полученные следствием, гласят, что 5 декабря 2022 года муж и жена пили алкоголь. Опьянение ударило в голову и супруги поссорились. В какой-то момент в руке у женщины оказался нож. Им она и ударила мужчину. Ранение оказалось тяжелым, медики не смогли остановить негативную динамику в состоянии раненого. Мужчина умер уже после того, как врачи оказали ему помощь.

Расследование ведется с назначением необходимых экспертиз. Женщина, нанесшая смертельное ранение мужчине, задержана. Мледователи обратились в суд с требованием арестовать гражданку до суда и поместить ее в СИЗО.