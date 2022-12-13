В Ижевске за присвоение миллионов со счета МВД осуждена бухгалтер-мошенница



Pixabay.com Pixabay.com

В Первомайском райсуде Ижевска к трем годам условного заключения и двум годам испытаний приговарена женщина. Ранее она работала в бухгалтерии подразделения полиции, которое работает на наиболее важных объектах, где предусмотрен особый режим доступа и охраны. В суде была доказана виновность женщины в совершении мошеннических действий по четвертой части 159 статьи Уголовного кодекса. По ней наказывают тех, кто путем обмана получает чужие деньги в особенно большом масштабе, используя положение по службе.

Начиная с января 2016 по январь 2022 года бухгалтер обманывала банковских служащих и казначейство по Удмуртии. Она предоставлял фиктивные документы, что позволяло получать деньги бюджета. Деньги похищались со счета МВД и тратились женщиной на личные нужды.

Ущерб от деяний женщины превысил 3 млн 700 тысяч рублей. При вынесении приговора суд согласился с трнебованиями прокурора. Кроме условных наказаний, с осужденной взыщут сумму ущерба по гражданскому иску. Арестованными у женщины остаются автомобиль и участок земли со строениями.

Гражданка еще может опорить приговор в предусмотренном законодателями порядке.