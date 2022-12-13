В Кизнере в ходе распития этиловых напитков брат убил брата

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Прокурор Кизнерского района уверен в том, что мужчина в возрасте 35 лет убил брата. Его заключение, которое он направил в суд для разбирательства по существу, гласит, что гражданин убил родственника ножом. И, как гласит свод законов об уголовных наказаниях, мужчина виновен в убийстве по первой части статьи 105 УК РФ.

Версия следователей гласит, что обвиняемый и его родной брат употребляли алкоголь в деревне Бемыж. Этот населенный пункт расположен в районе Кизнера. Жидкий дурман дал в голову обоим и мужчины поссорились. Скандал настолько озлобил одного из братьев, что он пошел на кухню дома и там взял в руку нож. После этого, гражданин вернулся к брату и дважды ударил его в шею. Ранения оказались крайне тяжелыми. Раненый брат погиб от резаной травмы буквально через несколько минут. Помощь ему оказать не успели.

Судить братоубийцу будут в суде райцентра Кизнер. Согласно Уголовного кодекса мужчине может грозить 15 лет колонии.