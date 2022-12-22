В результате ДТП погибли мужчина и женщина

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В результате столкновения водитель автомобиля «Лада Гранта» и его пассажир – неустановленная женщина в возрасте около 40 лет, получили смертельные травмы. Водитель автомобиля «Газель» получил травмы.



Автомобильное движение на данном участке автодороги сразу после аварии было затруднено, организовано реверсивное движение. На место выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Они приступили к проведению расследования происшествия, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранним утром, около половины девятого утра, на 5 километре автомобильной дороги «Завьялово- Гольяны» Завьяловского района Удмуртии 44-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», по предварительным данным, не справившись с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Газель», под управлением 33-летнего мужчины.В результате столкновения водитель автомобиля «Лада Гранта» и его пассажир – неустановленная женщина в возрасте около 40 лет, получили смертельные травмы. Водитель автомобиля «Газель» получил травмы.Автомобильное движение на данном участке автодороги сразу после аварии было затруднено, организовано реверсивное движение. На место выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Они приступили к проведению расследования происшествия, обстоятельства ДТП устанавливаются.

