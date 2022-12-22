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В результате ДТП погибли мужчина и женщина
В результате столкновения водитель автомобиля «Лада Гранта» и его пассажир – неустановленная женщина в возрасте около 40 лет, получили смертельные травмы. Водитель автомобиля «Газель» получил травмы.
Автомобильное движение на данном участке автодороги сразу после аварии было затруднено, организовано реверсивное движение. На место выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Они приступили к проведению расследования происшествия, обстоятельства ДТП устанавливаются.