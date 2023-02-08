Полиция в Сарапуле задержала подозреваемого в наркоторговле

Опубликована: 23 января 2023 г. 16:17 80

МВД по Удмуртии.
Полицейские из наркоконтроля муниципального отдела "Сарапульский" МВД России «Сарапульский» задержалися 35-летнего местного жителя. Его ранее судили за незаконный оборот наркотиков. Теперь он снова попал в область внимания полиции с наркотиками.

Задержали мужчину в одном из подъездов жилого дома в Сарапуле. Личноый досмотр позволил изъять у него десять свертков с наркотиками. После этого полицейские решили обыскать жилье задержанного. В квартире были найдены еще десять свертков с наркотиком. Задержанный показал, что србирался торговать наркотиками. Ради этого он даже задумал оганизовать в Сарапуле ряд тайников, куда собирался сложить и сбыть вещества.

Еще восемь свертков полицейские достали из тайников, куда гражданин успел сложить наркотики на продажу.

Теперь его будутсудить по третьей части статьи 30 Уголовного кодекса и по четвертой части статьи 228.1 Уголовного кодекса. По ней наказывают тех, кто пытается торговать наркотиками в крпуном размере. Мужчину направили на период следствия в СИЗО.
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