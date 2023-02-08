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Полиция в Сарапуле задержала подозреваемого в наркоторговле
Задержали мужчину в одном из подъездов жилого дома в Сарапуле. Личноый досмотр позволил изъять у него десять свертков с наркотиками. После этого полицейские решили обыскать жилье задержанного. В квартире были найдены еще десять свертков с наркотиком. Задержанный показал, что србирался торговать наркотиками. Ради этого он даже задумал оганизовать в Сарапуле ряд тайников, куда собирался сложить и сбыть вещества.
Еще восемь свертков полицейские достали из тайников, куда гражданин успел сложить наркотики на продажу.
Теперь его будутсудить по третьей части статьи 30 Уголовного кодекса и по четвертой части статьи 228.1 Уголовного кодекса. По ней наказывают тех, кто пытается торговать наркотиками в крпуном размере. Мужчину направили на период следствия в СИЗО.