Полиция в Сарапуле задержала подозреваемого в наркоторговле

МВД по Удмуртии. МВД по Удмуртии.



Задержали мужчину в одном из подъездов жилого дома в Сарапуле. Личноый досмотр позволил изъять у него десять свертков с наркотиками. После этого полицейские решили обыскать жилье задержанного. В квартире были найдены еще десять свертков с наркотиком. Задержанный показал, что србирался торговать наркотиками. Ради этого он даже задумал оганизовать в Сарапуле ряд тайников, куда собирался сложить и сбыть вещества.



Еще восемь свертков полицейские достали из тайников, куда гражданин успел сложить наркотики на продажу.



Теперь его будутсудить по третьей части статьи 30 Уголовного кодекса и по четвертой части статьи 228.1 Уголовного кодекса. По ней наказывают тех, кто пытается торговать наркотиками в крпуном размере. Мужчину направили на период следствия в СИЗО.



Полицейские из наркоконтроля муниципального отдела "Сарапульский" МВД России «Сарапульский» задержалися 35-летнего местного жителя. Его ранее судили за незаконный оборот наркотиков. Теперь он снова попал в область внимания полиции с наркотиками.Задержали мужчину в одном из подъездов жилого дома в Сарапуле. Личноый досмотр позволил изъять у него десять свертков с наркотиками. После этого полицейские решили обыскать жилье задержанного. В квартире были найдены еще десять свертков с наркотиком. Задержанный показал, что србирался торговать наркотиками. Ради этого он даже задумал оганизовать в Сарапуле ряд тайников, куда собирался сложить и сбыть вещества.Еще восемь свертков полицейские достали из тайников, куда гражданин успел сложить наркотики на продажу.Теперь его будутсудить по третьей части статьи 30 Уголовного кодекса и по четвертой части статьи 228.1 Уголовного кодекса. По ней наказывают тех, кто пытается торговать наркотиками в крпуном размере. Мужчину направили на период следствия в СИЗО.

