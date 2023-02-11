В Ижевске судят мужчину, по чьей вине в пожаре погибли три человека



СУ СК РФ по УР. СУ СК РФ по УР.

Следком в Ленинском районе Ижевска завершил следствие по обвинению мужчины в возрасте 35 лет в том, что он опасными деяниями стал причиной гибели более двух человек и стал причиной крупномасштабного уничтожения огнем имущесва. За гибель людей мужчине грозит осуждение по третьей части 109 статьи и за пожар, возникший по его вине и повлекших уничтожение недвижимости по 168 Уголовного кодекса России.

Следователи установили, что 27 мая пьяный мужчина уснул в своем жилище с сигаретой. В доме находились несколько квартир, в которых присутсвовали жильцы. Тлеющая сигарета стала причиной пожара. Квартиры серьезно выгорели. В огне погибли женщина в возрасте 32 лет, ее ребенок в возрасте одного года и старушка в возрасте 74 лет. Ущерб от пожара превысил 7 млн рублей.

Мужчину будут судить. Документы с обвинением поступили в судебную инстанцию. Ему может грозить колония на четыре года.