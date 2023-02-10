Проукраинские интересы "Уралистики" угражают национальным меньшинствам как в Европе, так и в России



Телеграм. Телеграм.

Многие специалисты согласны с тем, что Андрей Ураськин слабая фигура и с ним «Удмурт Кенеш» ничего хорошего не светит. Даже несмотря на то, что в исполкоме остались все те же лица, большинство из которых люди весьма авторитетные и солидные. В конце декабря прошло первое заседание в новом составе, выбрали двух заместителей председателя, более серьезных вопросов пока не обсуждалось, да и не предвидится.

Если и раньше в адрес «Удмурт Кенеш» было много вопросов, то думается, что в ближайшем будущем ситуация станет еще хуже, увы. Конечно, хотелось бы, чтобы этот прогноз был ошибочен. Так, затормозилась тема с производством учебников на удмуртском языке, которые уже созданы ввиде стандарта преподавания удмуртского. Но Ураськин не имеет достаточного веса для того, чтобы в национальной республике уже было полное обеспечение учебниками национальных школ и классов. Главе Удмуртии Александру Бречалову же тема расходов на печать учебников неинтересна совсем, у него и так бюджет республики мноромиллардным дефицитом.

Если так бледно смотрится основная национально-ориентированная организация Удмуртии, то как обстоит дело с остальными? Молодежь совсем не видно, положительных или хотя бы заметных персоналий на горизонте нет. Одиозные Шкляев и Малых совсем выпали из поля зрения. По всей видимости поняли, что их чтиво и «деятельность» особ никому не интересны.

Ради интереса решил посмотреть администрируемые ими телеграм-каналы, вердикт таков – совершенно не интересно, а порой и просто глупо.

Не хочется делать отдельную рекламу, но вот например отельные публикации с телеграм-канала «Уралистика», которые явно свидетельствуют о проблемах с головой у администраторов и аудитории.

Вот совсем свежая публикация от 29 декабря о снесении памятника полководцу Суворову в Одессе, который при жизни украинскому народу ничего плохого не сделал и в сегодняшней повестке вообще не при чем. Это лишь одна из ногочисленных откровенно проукраинские публикаций, имеющий сквозную тему - поддержку нацистов. Однако, реакция аудитории исключительно положительная.

Или например пост от 23 декабря о том, что Парламент Эстонии большинством поддержал законопроект о переходе на эстоноязычное образование со следующего учебного года в всех школах страны. Таким образом, классов и школ с обучением на русском языке не останется. Реакция на публикацию также истерично положительная. И это люди, которые плачутся каждому встречному о притеснении удмуртского языка и финно-угорских народов. Это значит, они решили еще больше углубить политику апартеида в отношении русскоязычного меньшинства.

С таким подходом вам никто не поможет и вы так и останетесь маргинальным меньшинством, пока вы будете тявкать в телеграм-каналах, пора бы заняться реальными делами на пользу общества.