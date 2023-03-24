Только не возвращайтесь: мысли об "испуганных патриотах" и их дальнейшем предназначении

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Но если присмотреться внимательно, мы увидим, что на фоне скандальных «коминг-аутов» набивших оскомину галкиных, пугачевых и иже с ними Россию по-тихому покинули немало тех, кто просто сидел на большой зарплате в органах власти, госкорпорациях, учреждениях культуры владел «отжатыми» у государства в лихие 90-е предприятиями и перекачивал деньги на запад. То есть – либерасня, люди без Родины (где жопе теплее) и латентные русофобы, живущие по «принципу» - вы все гумно, но меня должны содержать (все эти пономаревы и гудковы).



Перефразирую – их отъезд был предрешен давно и являлся лишь вопросом времени и количества выведенного за бугор в виде яхт и вилл «бабла».



Кто-то может назвать это «оттоком элиты», «утечкой мозгов» и тому подобным. Но если вдуматься – какая это элита? Какие мозги? Что все эти деятели хорошего сделали для страны? Пели и плясали? Выступали с трибуны? Да. Приносили пользу? Нет. Любой рабочий, шахтер, лесоруб имеют куда больше права критиковать российскую власть и выражать свое несогласие с курсом Родины, потому как непосредственно эту Родину и созидают. Без них страна не сможет, а без сотни-другой балаболов – легко и даже лучше чем было.



Вообще ситуация напоминает события столетней давности, когда «интеллигенция» выезжала из России (помните - «я смотрю в след их поезду и с ужасом думаю «а вдруг вернутся»?»). Последовавший за этим эффект – очищение общества, его новый уровень развития. Не мгновенно, но в правильном направлении.



Вообще, если поговорить с людьми в общественном транспорте, в магазинах, мнение – однозначное: уехали и слава богу! Жаль раньше этого не сделали.



На фоне всех этих событий не могу не отметить очередное дно «демократических ценностей», под вывеской которых идет уже не прикрытое инспирирование сепаратизма и волнений внутри России. Напирают как всегда на одно и тоже: якобы ущемление малых народов, разного рода меньшинств и тому подобного (сами граждане России, называемые западом «меньшинствами» почему то притеснений не ощущают – может быть птому что их нет). Открыто заявляют о вербовке спецслужбами США россиян, не согласных с политикой руководства страны. По старой привычке используют разного рода маргиналов для создания вида «массовых» протестов, отвлекая попутно внимание от своих внутренних проблем с попытками целых штатов отделиться, протестами населения против ухудшения экономической ситуации и военной помощи Украине, политическими преследовании на этом фоне.



Но самое поганое, что теперь запад неприкрыто разлагает молодое поколение России. Ладно всякие там Хагги-Вагги и прочие страшилки, от них малышей можно оградить, но как быть со всякого рода идеологиями «квир» и «фрик» - культуры, чайлдфри, отрицания общественных взаимоотношений, замена их эгоизмом и нигилизмом, направленными на подростков и молодежь?. Пропаганда насилия, наркотиков, однополых отношений и прочего. Сберечь и то этого можно и нужно. Оградить и ждать когда разум окрепнет. Но делать это нужно всем и постоянно, только так мы справимся.





Пролистал на днях новости за последний год. Да, в основном все об СВО, ее успехах и «перегруппировках», разумеется о героях и их подвигах. Конечно же о скандалах, мнениях о геополитике таких специалистов из числа певцов и юмористов. Уж эти-то знают... Фамилий не будем называть, и так на слуху до тошноты.Но если присмотреться внимательно, мы увидим, что на фоне скандальных «коминг-аутов» набивших оскомину галкиных, пугачевых и иже с ними Россию по-тихому покинули немало тех, кто просто сидел на большой зарплате в органах власти, госкорпорациях, учреждениях культуры владел «отжатыми» у государства в лихие 90-е предприятиями и перекачивал деньги на запад. То есть – либерасня, люди без Родины (где жопе теплее) и латентные русофобы, живущие по «принципу» - вы все гумно, но меня должны содержать (все эти пономаревы и гудковы).Перефразирую – их отъезд был предрешен давно и являлся лишь вопросом времени и количества выведенного за бугор в виде яхт и вилл «бабла».Кто-то может назвать это «оттоком элиты», «утечкой мозгов» и тому подобным. Но если вдуматься – какая это элита? Какие мозги? Что все эти деятели хорошего сделали для страны? Пели и плясали? Выступали с трибуны? Да. Приносили пользу? Нет. Любой рабочий, шахтер, лесоруб имеют куда больше права критиковать российскую власть и выражать свое несогласие с курсом Родины, потому как непосредственно эту Родину и созидают. Без них страна не сможет, а без сотни-другой балаболов – легко и даже лучше чем было.Вообще ситуация напоминает события столетней давности, когда «интеллигенция» выезжала из России (помните - «я смотрю в след их поезду и с ужасом думаю «а вдруг вернутся»?»). Последовавший за этим эффект – очищение общества, его новый уровень развития. Не мгновенно, но в правильном направлении.Вообще, если поговорить с людьми в общественном транспорте, в магазинах, мнение – однозначное: уехали и слава богу! Жаль раньше этого не сделали.На фоне всех этих событий не могу не отметить очередное дно «демократических ценностей», под вывеской которых идет уже не прикрытое инспирирование сепаратизма и волнений внутри России. Напирают как всегда на одно и тоже: якобы ущемление малых народов, разного рода меньшинств и тому подобного (сами граждане России, называемые западом «меньшинствами» почему то притеснений не ощущают – может быть птому что их нет). Открыто заявляют о вербовке спецслужбами США россиян, не согласных с политикой руководства страны. По старой привычке используют разного рода маргиналов для создания вида «массовых» протестов, отвлекая попутно внимание от своих внутренних проблем с попытками целых штатов отделиться, протестами населения против ухудшения экономической ситуации и военной помощи Украине, политическими преследовании на этом фоне.Но самое поганое, что теперь запад неприкрыто разлагает молодое поколение России. Ладно всякие там Хагги-Вагги и прочие страшилки, от них малышей можно оградить, но как быть со всякого рода идеологиями «квир» и «фрик» - культуры, чайлдфри, отрицания общественных взаимоотношений, замена их эгоизмом и нигилизмом, направленными на подростков и молодежь?. Пропаганда насилия, наркотиков, однополых отношений и прочего. Сберечь и то этого можно и нужно. Оградить и ждать когда разум окрепнет. Но делать это нужно всем и постоянно, только так мы справимся.

